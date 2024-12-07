İsrail yanlısından skandal hareket! Filistinli göstericileri tehdit etti

Filistin destekçileri, İsrail'in bir yıldır Gazze'de devam eden saldırılarının sona ermesi için Paris'te gösteri düzenledi.



Gösteriye, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Claire Lejeune de katıldı.



Lejeune X hesabından yaptığı açıklamada, bir kişinin Filistin'de barış için gösteriye katılanları tehdit etmek için silahını çıkardığını belirtti.

"ŞİDDET GÜN GEÇTİKÇE DERİNLEŞİYOR"



Söz konusu şahsı durdurmak için hızlıca hareket eden güvenlik güçlerine teşekkür eden Lejeune, "Soykırıma karşı ayağa kalkan aktivist ve vatandaşlara karşı şiddet gün geçtikçe derinleşiyor." ifadesini kullandı.



Görüntülerde bir polisin, silahlı kişiye silahını doğrultarak yere yatmasını söylediği duyulurken olay sırasında ellerinde Filistin bayrakları olan çok sayıda kişi olduğu görülüyor.



2 polisin silahlı şahsı yere yatırmaya çalıştığı anların yansıdığı görüntülerde, bir kişinin, "Silahı var." dediği duyuluyor.

GÖZALTINA ALINDI



Revolution Permanente (Kalıcı Devrim) Partisi'nin X hesabından yapılan açıklamada, söz konusu şahsın İsrail yanlısı olduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.