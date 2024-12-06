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Kayseri'de takdir toplayan hareket! Özel halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2024 23:36
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Kayseri’de takdir toplayan hareket! Özel halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Talas- Erkilet seferini yapan Özgür Uzun'un kullandığı özel halk otobüsünde bulunan bir yolcu, akşam saatlerinde rahatsızlandı. Yolcuların uyarısı üzerine otobüs sürücüsü Uzun, yolcuyu hastaneye yetiştirdi. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, duyarlı sürücüyü tebrik ederek, "Bu tür davranışlar hepimize ilham kaynağı olmalı. İnsana verdiği değer ve duyarlılığı için şoförümüze ve bizi biz yapan değerlerimizi koruyan tüm ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

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