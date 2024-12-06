Hama rejim unsurlarından temizlendi! Halk kutlama için sokağa indi | İşte o özel görüntüler

Suriyeli muhaliflerin ilerleyişi devam ediyor. Büyük bir ilerleme kaydeden Suriyeli muhalifler İdlib'in ardından Halep, Tel Rıfat ve Hama'yı da kontrol altına aldı. Muhalefetin kontrolüne geçen Suriye'nin Hama şehrinde halk sokaklarda kutlama yaptı.

A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Eren Karakaya gece saatlerinden beri sokaklarda kutlama yapan halkı görüntüledi. İşte o özel görüntüler...

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun: Hama artık rejim unsurlarından temizlendi. Kent merkezinden çok özel görüntüleri ekranlara getireceğiz.

Muhalifler gece saatlerinden beri sokaklarda kutlama yapıyor, hava silahlar sıkılıyor. Çok sayıda kişi sokakta kutlama için. Hayatta devam ediyor ve vatandaşlar gündelik yaşamlarına dönemeye çalışıyor.

Her bir tarafta muhalif unsurlar bulunmakta ve halkın da onlara ilgisi çok fazla. Daha düne kadar rejim unsurlarının kontrolü altındaydı burası.

Kadim bir kent burası, Hama Suriye'nin 4'üncü büyük şehri. Su dolabı şehri olarak adlandırılan bir şehir.

Her bir tarafta vatandaşlar var, her bir tarafta kutlamalar yapılıyor. Vatandaşlar muhaliflerle fotoğraf çekiliyor. Hama'nın caddelerinde Esad rejiminden kurtulmanın zafer kutlaması yapılıyor.

Hama yazısının önünde ellerinde silahlarla ve SMO'nun bayrakları ile fotoğraf çekilen kutlama yapan vatandaşlar bulunuyor. Suriye'nin 4'üncü büyük kenti Hama artık muhaliflerin kontrolü altında.