A Haber Uluslararası Halep Havalimanı’nda! Yeni görüntüler anbean A Haber’de

Suriye'de Esad rejimine karşı muhalif grupların baskısı devam ediyor. SMO tarafından yapılan açıklamada Halep'ın doğusunda bulunan Kuveyris Hava Üssü'nün de kontrolü sağlandı ve YPG/PKK'dan temizlendi.

A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ temizlenen terminali ekranlara getirdi.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel: Halep Kuveyris Hava Üssü'nün terminalinin ilerisinde atıl durumdaki savaş jetleri görünüyor. Esad unsurları rejim karşıtı gruplar bu pistten kaçarak Şam'a gittiler. Burası da muhaliflerin kontörlüne geçti. Yoğun çatışmalar yaşandı rejim askerleri burada öldü.

Alt mahallelerde de rejim unsurları tarafından vuruldu fakat orada hala yaşayan insanlarda vardı. Esad'ın adamları buradan çekildikten sonra baskıdan kaçan vatandaşlarda geri dönmeye başladı.

Birçok noktada çatışma izleri bulunuyor. Her noktada boş mermi kovanları görünüyor. Havalimanının çevresi tamamen muhalifler tarafından ele geçirildi ve temizlendi.