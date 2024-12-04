Katil İsrail Gazze’de hastane bombaladı!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin avlusunu hedef aldığı saldırıda hastane personelinden 3 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesini, "Quadcopter" tipi dronlarla bombaladı. Saldırıda hastane personelinden 3 kişi yaralandı.Yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu, yoğun bakıma alındığı kaydedildi.

HASTANE BİR GÜNDE 5 KEZ HEDEF ALINDI

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in gün içerisinde hastaneyi 5 kez bombaladığını belirtti.

Ebu Safiyye, İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) içleri şarapnel dolu bombalar attığını; hareket eden herkesin hedef alındığını ifade etti.

Durumun çok tehlikeli bir hal aldığına dikkati çeken Ebu Safiyye, İsrail'in saldırılarında yine sağlık ekiplerine yoğunlaştığını aktardı.

"SİSTEMATİK OLARAK HEDEF ALINIYOR"

Ebu Safiyye, kısa bir süre önce 3 sağlık personelinin yaralandığını, birinin durumun ağır olduğunu; zor bir ameliyata gireceğini kaydetti.

Filistinli yetkili, "Devam eden şiddet ve fecaat karşısında yorulduk. Neden her gün bu kadar vahşete maruz kalıyoruz? Hastane sistematik olarak hedef alınıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar kapsamında hastaneleri bombalaması, sağlık ekipleri ve ambulansları hedef almasının yanı sıra kuşatma ve sınır kapılarının kapatılması nedeniyle gerekli sağlık malzemelerinin olmaması, hastaların tedavi için bölgeden çıkışlarının engellenmesi sonucu Gazze Şeridi'ndeki sağlık şartlarının felaket seviyeye ulaştığı belirtiliyor.