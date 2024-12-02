ABD gemilerine Husiler tarafından saldırı düzenlendi!

Husiler balistik füze ve İHA ile ABD gemilerine saldırı düzenledi.



Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde ABD ordusuna ait 1 muhrip ve Stena İmpeccable, Maersk Saratoga ve Liberty Grace adlı 3 ikmal gemisinin vurulduğunu belirtti.



ABD'DEN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ



Seri, 16 balistik füze ve İHA ile düzenlenen saldırıların tam isabetle gerçekleştirildiğini kaydetti. ABD'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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