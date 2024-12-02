ABD gemilerine Husiler tarafından saldırı düzenlendi!
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Husiler balistik füze ve İHA ile ABD gemilerine saldırı düzenledi.
Husiler, Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde ABD'ye ait 1 muhrip ve 3 ikmal gemisine, 16 balistik füze ve İHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Konuya ilişkin ABD'den bir açıklama yapılmadı.
Husiler balistik füze ve İHA ile ABD gemilerine saldırı düzenledi.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde ABD ordusuna ait 1 muhrip ve Stena İmpeccable, Maersk Saratoga ve Liberty Grace adlı 3 ikmal gemisinin vurulduğunu belirtti.
ABD'DEN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ
Seri, 16 balistik füze ve İHA ile düzenlenen saldırıların tam isabetle gerçekleştirildiğini kaydetti. ABD'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.