Blinken Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile telefonda görüştü!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ile ABD'nin güvenlik yardımı ve bütçe yardım paketleri de dahil olmak üzere savaş alanındaki gelişmeleri görüştü. Bakan, Rusya'nın 27-28 Kasım tarihlerinde kritik enerji altyapısına karşı gerçekleştirdiği füze saldırısından etkilenen hayatlar için başsağlığı diledi ve kış yaklaşırken ilave koruma ve karşı tedbirler için ABD'nin tam desteğini ifade etti" denildi.

Açıklamada, "Bakan, Dışişleri Bakanı'na NATO ve Ukrayna Savunma Temas Grubu ile yapılacak diplomatik temaslarda ele alınacak olan ABD'nin Ukrayna'ya yönelik sürdürülebilir destek hedefleri hakkında bilgi verdi. Bakan, ABD'nin egemen ve demokratik bir Ukrayna'ya olan bağlılığını ve Birleşmiş Milletler Şartı temelinde adil ve kalıcı barışa olan desteğini yineledi" ifadeleri kullanıldı.