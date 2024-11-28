Orta Afrika Cumhuriyeti’nde silahlı saldırı! Yaralılar var

Ulusal basındaki haberlere göre, Haute-Kotto bölgesinde Yppi kasabasından Bria kasabasına doğru motosikletlerle giden sivillere kimliği belirsiz silahlı grup saldırı düzenledi.

Saldırıda, 6 motosiklet ve taksi şoförü ile dört yolcu yaşamını yitirdi.

Maden kasabası Beria'ya güvenlik güçleri ve Rus paralı asker gücü Wagner grubunun intikal ettiği belirtildi.

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme), Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.