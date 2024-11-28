28 Kasım 2024, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri İşgal ordusu Gazze'de sivilleri hedef aldı!

İşgal ordusu Gazze'de sivilleri hedef aldı!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2024 05:04
ABONE OL
İşgal ordusu Gazze’de sivilleri hedef aldı!

1 yılı aşkın süredir Orta Doğu'da korkunç saldırılar düzenleyerek binlerce insanı öldüren İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahya şehrinde bulunan 2 eve saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Lübnan'da yürürlüğe giren ateşkes Orta Doğu'da barış umutlarını artırırken, İsrail ordusu Filistin'de bir katliama daha imza attı.

Gazze'den bir kare (AA)Gazze'den bir kare (AA)

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahya şehrinde bulunan Sahweil ve Zaqout ailelerine ait 2 eve saldırı düzenledi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırılarda en az 4 kişinin öldüğü belirtilirken, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusundan saldırıların amacına dair açıklama yapılmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör