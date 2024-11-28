İşgal ordusu Gazze'de sivilleri hedef aldı!
1 yılı aşkın süredir Orta Doğu'da korkunç saldırılar düzenleyerek binlerce insanı öldüren İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahya şehrinde bulunan 2 eve saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.
Lübnan'da yürürlüğe giren ateşkes Orta Doğu'da barış umutlarını artırırken, İsrail ordusu Filistin'de bir katliama daha imza attı.
Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahya şehrinde bulunan Sahweil ve Zaqout ailelerine ait 2 eve saldırı düzenledi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırılarda en az 4 kişinin öldüğü belirtilirken, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusundan saldırıların amacına dair açıklama yapılmadı.