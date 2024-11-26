Lübnan basınından çarpıcı iddia! Biden ve Macron İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesi ilan edecek

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesin yakında ilan edilmesi bekleniyor.

MACRON İLE BİDEN DUYURACAK

Lübnan basını, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 36 saat içinde İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesi ilan edeceğini iddia etti.

Lübnan basınından flaş iddia! Biden ve Macron İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesi ilan edecek (AA)

ABD'DEN 'ATEŞKESE ÇOK YAKINIZ' ÇIKIŞI

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Çok yakınız" ifadelerini kullanarak, "Görüşmeler, yapıcıydı ve bunun gidişatının çok olumlu bir yönde ilerlediğine inanıyoruz. Ama evet, henüz her şey bitmiş sayılmaz" dedi.

FRANSA: EN KISA ZAMANDA

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesin sağlanmasına yönelik görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiği belirtilerek, "ABD'li ortaklarımızla bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. İlgili herkesin bu fırsatı en kısa zamanda değerlendireceğini umuyoruz" denildi.

ATEŞKESİN İÇERİĞİNDE NE VAR?

Öte yandan ateşkes iddiaları sonrası AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz , A Haber ekranlarında Lübnan'daki son durumu aktardı. Boyraz, "Herkesin gözü kulağı Lübnan'daki ateşkeste. Lübnan'da Hizbullah-İsrail ile ateşkes yakın demiştik. Bunun birçok nedeni vardı. Geldiğimiz noktada İsrail'in Washington'daki büyükelçisi Danny Danon'un "İlerleme sağlandı. Yarın İsrail kabinesi ateşkes taslağını onaylamak için toplanacak" dedi.

A Haber- Ekran Görüntüsü

HİZBULLAH TARAFI NASIL BAKIYOR?



"Hizbullah tarafında bunu onaylamış durumda. Gelen bilgiler bu yönde. Son birkaç gündür topun İsrail tarafında olduğu söyleniyordu."



Resmi olarak içerik deklere edilmedi. Ancak basına içerik yansıdı, tıpkı 2006 yılında Hizbullah ile İsrail arasındaki ateşkesi sağlayan anlaşmada olduğu gibi BM'nin 1701 sayılı kararı uyarınca Hizbullah'ın İsrail sınırından Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi ön görülüyor. Ancak BMGK denetlemişti bu sefer İsrail'in ısrarı ile başında ABD ve Fransa'nın olduğu Batılı güçlerin denetleyeceği söyleniyor. Çünkü 2006 yılındaki anlaşmayı Hizbullah'ın hayata geçirmediğiyle suçluyordu İsrail. Bu sefer de ABD'nin garantör olarak yer alacağı söyleniyor."