"En kötü senaryo" Ukrayna zenginliklerini Batı'yla paylaşmak zorunda! Zelenskiy Trump'ı ikna etmenin bir yolunu arıyor

Trump, Rusya-Ukrayna savaşını "24 saat" içinde bitirme sözü verdi ancak bu plan hakkında pek fazla ayrıntı vermedi ve Moskova ile barış görüşmelerine başlamazsa Kiev'e askeri yardımı keseceği tehdidinde bulundu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Ihor Romanenko, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, "Trump'ın tüm tedarikleri durdurması durumunda en kötü senaryoya hazırlanıyoruz" dedi.

Trump'ın "barış planı" belirsizliğini koruyor, ancak El Cezire'ye konuşan gözlemciler büyük ihtimalle Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 19'unu oluşturan Rusya'nın işgal ettiği bölgelerin bir kısmının veya tamamının, bir barış anlaşması veya cephe hattındaki mevzilerin dondurulması karşılığında devredilmesini içerdiğini söylüyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Ihor Romanenko (Ukrainarmy)

Kendisini sıklıkla etkileyici bir pazarlıkçı olarak tanımlayan Trump, Moskova'nın barış görüşmelerine başlamaması halinde Kiev'e gelişmiş silahlar sağlayarak çıtayı yükselteceğini de belirtti.

"KİEV DOĞAL KAYNAKLARINI BATILI ORTAKLARIYLA KULLANIRSA" ŞARTI

Ancak ondan somut bir şey beklemenin zor olduğunu belirten Romanenko, şunları kaydetti:

"Beklentiler var ama rüzgarla konuşmak gibi bir şey bu."

Ukrayna devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Donald Trump (AFP)

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin isminin açıklanmaması kaydıyla El Cezire'ye konuşan bir danışman "Trump diğer başkanlardan farklı, sabahleyin hangi ayağıyla yere bastığına bağlı olarak kararlarını değiştirebilir." dedi. Zelenskiy'nin Eylül ayında New York'ta Trump'la yaptığı görüşmede sunduğu öneriye atıfta bulunan danışman, "Biz, ekibine, hem bize hem de Batı'ya fayda sağlayabilecek bir planla yaklaştık ve o da bundan hoşlandı." açıklamasında bulundu.

Plan, Avrupa'da konuşlu ABD askerlerinin bir kısmının Ukraynalılarla değiştirilmesini ve Kiev'in doğal kaynakları Batılı ortaklarıyla "paylaşmasını" öngörüyor.

Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenskiy 2023 yılında katıldığı NATO Zirvesi'nde Batılı liderlerle konuşmaya çalışırken (AP)

UKRAYNA KAMUOYU BARIŞ İSTİYOR

Bu arada Ukrayna kamuoyunda Rusya ile barış anlaşmasına doğru yavaş yavaş bir yönelim görülüyor.

Gallup'un 19 Kasım'da yayınladığı ankete göre, Ukraynalıların yüzde 52'si, toprak tavizleri gerektirse bile savaşın "en kısa sürede" sona ermesini istiyor.

Kiev'in "zafere kadar savaşmasını" isteyenlerin oranı sadece yüzde 38. Bu oran, 2022'deki yüzde 73'lük oranla karşılaştırıldığında dramatik bir düşüş gösteriyor.

Rusya Ukrayna savaşında bebeğiyle savaş bölgesinden uzaklaştırılan Ukraynalı kadın (AP)

TRUMP'LA BAŞA ÇIKMA DA ANAHTAR KELİME "KAR"

Zelenskiy'in bir diğer danışmanı ise Trump'la başa çıkmada anahtar kelimenin "kâr" olduğunu iddia ediyor.

Trump'ın, ABD'nin Rusya içinde saldırılarda yüksek hassasiyetli füzeler kullanmasına izin veren eski Başkan Joe Biden'a verdiği izni , bundan "kâr elde etmesi" halinde iptal etmeyebileceğini söyleyen Mykhailo Podolyak, şunları kaydetti:

Ukrayna devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Donald Trump (AFP)

"Bu bir itibar kazancı, siyasi kazanç veya ekonomik kazanç olabilir. Hatta Putin'i aşağılayarak elde edilen bir kazanç bile olabilir. Herhangi bir kazanç ona uygundur."

"UKRAYNA'NIN HALA BİR STRATEJİSİ YOK"

Ancak Kiev merkezli bir analist, Ukrayna hükümetinin Trump'ın Ocak ayında Beyaz Saray'a dönmesiyle ne yapacağı konusunda henüz bir belirsizlik içinde olduğunu söyledi.

Al Jazeera'ye konuşan Aleksey Kushch, "Yeni stratejiler yok, herkes anında fikrini değiştirmek istiyor" dedi.

Ukrayna devlet Başkanı Volodimir Zelenski (AFP)

TRUMP'IN DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO "MOSKOVACI"

Ukrayna'nın geleceği açısından bir diğer önemli isim ise Trump'ın dışişleri bakanı olarak atadığı Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio.

Rubio şimdiye kadar Ukrayna'ya askeri yardımın artırılması yerine Moskova ile görüşmeyi tercih etti.

Donald Trump ve dışişleri bakanı olarak atadığı Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio (AFP)

Nisan ayında Kiev'e 61 milyar dolarlık askeri yardım sağlanmasına karşı oy kullanan 15 Cumhuriyetçi milletvekilinden biriydi.

Cumhuriyetçiler yasa tasarısını aylarca geciktirdi ve gecikme, Rusya'nın doğu Ukrayna'daki askeri kazanımlarına büyük katkıda bulundu.

YAHUDİ ZELENSKİY'NİN KİLİSE BASKISI FAKTÖRÜ

Trump'ın, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne yönelik tutumu da bir diğer etken olabilir.

Yetkililerin artan baskılarına rağmen Ukrayna'nın baskın dini grubu olmaya devam ediyor ve binlerce cemaati kontrol ediyor.

Ukrayna devlet Başkanı Volodimir Zelenski (AFP)

Vatikan, bazı Avrupa ülkeleri ve Trump'ın destekçileri, Yahudilik dinine mensup olan Zelenskiy'nin kiliseye uyguladığı baskıyı, dini özgürlükler konusundaki endişeleri öne sürerek eleştirmişti.