İzlanda’da yanardağ patlaması! Ülkede alarmın rengi kırmızı

İzlanda'da Sundhnukur Yanardağı'nda patlama yaşandı. Patlama cumartesi günü gerekleşirken, İzlandalı yetkililer de konuya dair açıklama yaptı.

"BÖLGEYE YAKLAŞMAYIN"

İzlandalı yetkililer, patlamanın olduğu bölgenin tehlikeli olduğu konusunda uyarıda bulunurken, vatandaşların bölgeye yaklaşmama çağrısını yeniledi.

TAHLİYELER YAPILDI

Yanardağın patlamasının ardından Grindavik'te olağanüstü hal ilan edildi ve vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

UÇUŞLARLA İLGİLİ BİLGİ VERİLMEDİ

"Keflavik" Havalimanı'ndan yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda aksaklık olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.