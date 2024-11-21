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İzlanda'da yanardağ patlaması! Ülkede alarmın rengi kırmızı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 09:24 Güncelleme: 21.11.2024 09:33
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İzlanda’da yanardağ patlaması! Ülkede alarmın rengi kırmızı

İzlanda'da son 3 yıl içerisinde 10. kez yanardağ patlaması yaşanıyor. Alevler metrelerce yükseğe ulaştı. Bu patlama son 3 yılda gerçekleşen 10. Faaliyet olarak kayıtlara geçti. Bölgede acil durum ilan edildi. Çok sayıda kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

İzlanda'da Sundhnukur Yanardağı'nda patlama yaşandı. Patlama cumartesi günü gerekleşirken, İzlandalı yetkililer de konuya dair açıklama yaptı.

İZLANDA'DA YANARDAĞ PATLAMASI!

"BÖLGEYE YAKLAŞMAYIN"

İzlandalı yetkililer, patlamanın olduğu bölgenin tehlikeli olduğu konusunda uyarıda bulunurken, vatandaşların bölgeye yaklaşmama çağrısını yeniledi.

TAHLİYELER YAPILDI

Yanardağın patlamasının ardından Grindavik'te olağanüstü hal ilan edildi ve vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

UÇUŞLARLA İLGİLİ BİLGİ VERİLMEDİ

"Keflavik" Havalimanı'ndan yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda aksaklık olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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