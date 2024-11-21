Avustralya’da sosyal medyaya yaş sınırlaması: Uymayan şirketlere 50 milyon dolar ceza!

Avustralya'da İşçi Partisi,16 yaş altı için önerilen sosyal medya yasağını açıkladı. Yasa tasarısını Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland duyurdu.

Yasa tasarısı özellikle 16 yaş altındakilerin sosyal mecralarda "oturum açmasını" veya hesap sahibi olmasını engellemeyi amaçlıyor.

Yasa tasarısının Facebook, Instagram, TikTok, X, Reddit ve YouTube gibi sosyal mecralarda geçerli olacağını söyleyen Rowland, yasanın Facebook Messenger veya WhatsApp gibi mesajlaşma servisleri veya Kids Helpline gibi çevrimiçi servisler için geçerli olmadığını belirtti.

Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland (AP)

Yasalar ayrıca YouTube veya Google Classroom gibi eğitim amaçlı kullanılan ürünlere bazı muafiyetler tanıyacak.

Rowland, yasa tasarısını sunarken sosyal medyanın "eğlence, eğitim ve dünyayla ve birbirimizle bağlantı kurmanın bir kaynağı" olabileceği gibi sosyal medyanın gençler üzerindeki ruh sağlığı etkileri konusunda, vücut imajı, zorbalık, taciz ve nefret söylemi içerikler gibi zararlı mesajlar da dahil olmak üzere önemli endişeler dile getirdi.

Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland (AP)

"Ancak çok sayıda genç Avustralyalı için sosyal medya zararlı olabilir. 14 ila 17 yaşındaki Avustralyalıların neredeyse üçte ikisi uyuşturucu kullanımı, intihar veya kendine zarar verme ve şiddet içeren materyaller de dahil olmak üzere çevrimiçi olarak son derece zararlı içerikler izledi." dedi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Guardian'ın haberine göre Avustralya hükümeti sosyal medya şirketlerinden daha fazla kişisel bilgi ile sosyal medya hesaplarını sınırlandırmalarını isteyecek. Ancak hükümet bu ekstra bilgiler için "güçlü" gizlilik korumaları ve sosyal medya devlerinin bu verileri başka amaçlar için kullanmasını yasaklama sözü vermiş olsa da, insanların tam olarak ne tür verilerle sosyal mecralara kayıt olacağı belirsiz. Hükümet, işleyişin nasıl olacağını büyük teknoloji şirketlerine devrediyor ve esasen Facebook, Snapchat ve X'ten kendi sistemlerini geliştirmelerini istiyor.

Avustralya federal hükümeti 16 yaş altındaki gençlerin sosyal medya kullanmalarını yasakladı (Guardian)

ŞİRKETLERE DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜKLER NELER OLACAK?

Yasa tasarısının açıklayıcı muhtırasına göre, değişiklikler "yaş sınırlaması olan bir sosyal medya platformu sağlayıcılarına, yaş sınırlaması olan kullanıcıların platformda hesap sahibi olmasını önlemek için makul adımlar atma yükümlülüğü" getirecek.

Platformların "asgari yaşın altındaki kişilerin sosyal medya hesabı oluşturamamasını ve tutamamasını sağlamak için gösterilebilen sistemler ve süreçler sunma" yükümlülüğü olacak.

Avustralya federal hükümeti 16 yaş altındaki gençlerin sosyal medya kullanmalarını yasakladı (Guardian)

"SİSTEMATİK SORUNLAR" 50 MİLYON DOLAR CEZAYI BERABERİNDE GETİRECEK

Bireysel kullanıcılar bir hesap açmayı başardıklarında cezalandırılmayacak ve platformlar "bireysel örnekler" nedeniyle cezalandırılmayacak - ancak 50 milyon dolara kadar varan yeni para cezaları, birçok kullanıcının kuralları çiğnemeyi başardığı "sistematik" sorunlar için geçerli olacak.

AVUSTRALYALI GENÇLER KANUNLARI DELEBİLECEK Mİ?

Guardian'ın haberine göre Avustralya hükümeti gençlerin kanunları delebileceği yorumlarına ilişkin şöyle bir açıklamada bulundu:

"Hükümet olarak bazı insanların kuralları çiğneyeceği veya çatlaklardan sıyrılacağı gerçeğinin farkındayız ancak, gençlerin alkol veya sigaraya nasıl ulaştıkları ile karşılaştırıldığında, yasa tasarısının 'toplumumuz için net parametreler belirlediği ve doğru sonuçların elde edilmesine yardımcı olduğunu' görüyoruz."

Avustralya federal hükümeti 16 yaş altındaki gençlerin sosyal medya kullanmalarını yasakladı (Guardian)

"HÜKÜMETLER BU TÜR ADIMLAR ATMALI"

Rowland, yaptıkları açıklamada planın "evrensel kabul görmeyeceğini" ancak hükümetlerin bu tür adımlar atması gerektiğini söyledi ve sözlerine şöyle son verdi:

Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland (AP)

"Dünyada gençlerin ve çocukların sınırsız ve filtresiz içerik akışlarına maruz kalmasını önlemek için acilen bir şeyler yapılması gerektiği konusunda yaygın bir görüş var."

ELON MUSK'TAN KARARA ELEŞTİRİ

X'in (eski adıyla Twitter), Tesla'nın ve SpaceX'in patronu Amerikalı milyarder Elon Musk, Avustralya'nın 16 yaş altına sosyal medyayı kullanma yasağına X hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Elon Musk X hesabı üzerinden Avustralyan'nın kararını eleştirdi

Musk "Tüm Avustralyalıların internete erişimini kontrol etmenin arka yolu gibi görünüyor." dedi.