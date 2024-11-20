Nijerya’da terör saldırısı! 5 asker hayatını kaybetti

Boko Haram terör örgütü, Nijerya'da Borno eyaletine saldırı düzenledi.



Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı yazılı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Gubio bölgesindeki istikrar operasyonları ve savunma sahasında konuşlandırılan birliklerin Boko Haram'ın saldırısına uğradıklarını belirtti.

4 ASKER KAYBOLDU

Buba, saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 10 askerin yaralandığını, 4 askerin de kaybolduğunu ifade etti.

TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırının ardından askerlerin teröristlere karşı düzenlediği operasyonda bir çok teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Buba, teröristlere ait silah kamyonu ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.