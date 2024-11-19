Windson Kalesi’nde maskeli hırsızlar! Malları çalıp kaçtılar

13 Ekim'de meydana gelen hırsızlık, İngiltere basınında haber olmasının ardından resmi açıklama yapıldı. Polis ekim ayında gerçekleşen hırsızlığı doğruladı.

The Sun gazetesi, maskeli iki adamın 1,83 metrelik çiti aşarak Windsor Kalesi'nin arazisine girdiğini, ardından çalıntı kamyonu kullanarak güvenlik kapısını kırıp olay yerinden kaçtığını bildirdi.

Adelaide Cottage, Galler Prensesi Prens William ve Catherine'in başlıca ikametgahı (CNN)

Galler Prensi ve Prensesi ve üç çocukları, Windsor Kalesi arazisinde bulunan ve II. derece tarihi eser olarak listelenen dört yatak odalı bir ev olan Adelaide Cottage'da yaşıyor.The Sun güvenlik ihlalinin yaşandığı gece büyük ihtimalle evlerinde kaldığını iddia etti.

aller Prensi ve Prensesi, çocukları Prens George, Prens Louis ve Prenses Charlotte ile birlikte soygunun yaşandığı yere yakın bir yerde yaşıyor (CNN / Getty Images)

KRALİÇE ELİZABETH'İ ÖLDÜRMEK İÇİN KALEYE GİRMİŞTİ

2021 Yılbaşı Gecesi'nde bir adam, o sırada kraliyet ikametgahında bulunan Kraliçe II. Elizabeth'i öldürmek amacıyla elinde yaylı tüfekle Windsor Kalesi'nin arazisine girmişti.

Kraliçe Elizabeth saldırı sırasında zarar görmezken izinsiz girişin saray güvenliği konusunda ciddi soruları gündeme getirmişti.

Kraliçe'yi öldürmeye teşebbüs ettiğinde 19 yaşında olan Jaswant Singh Chail, 2023'te dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.