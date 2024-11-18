Gazze’de acı bilanço: Can kaybı 43 bin 922’ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının 409'uncu gününde son 24 saatte 76 sivilin hayatını kaybettiği, 158 sivilin ise yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana toplam 43 bin 922 sivilin hayatını kaybettiği, 103 bin 898 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.