Komada olduğu iddia edilmişti! İran medyası duyurdu: Hamaney’in tahtına oturacak isim seçildi

İran rejimi muhalifleriyle bağlantıları bulunan ve Farsça yayın yapan uluslararası medya kuruluşu Iran International, Tahran'ın Ali Hamaney'in ikinci oğlu Mücteba Hamaney'i gizlice dini liderliğe seçtiği iddia edildi.

Haberde, Mücteba'nın, ağır bir hastalıkla mücadele ettiği ve komada olduğu söylentileri dolaşan 85 yaşındaki babasının ölümünden önce bile görevi devralabileceği öne sürüldü.

İran International Ali Hamaney'in yerine Mücteba Hamaney'in seçildiğini ileri sürdü

TOPLANTIYI HAMANEY TALEP ETTİ

Raporda, İran Uzmanlar Meclisi'nin 60 üyesinin 26 Eylül'de yaşlı Hamaney'in talebi üzerine olağanüstü sıra dışı bir toplantıda bir araya geldiği iddia edildi. Üyelere, önceden haber verilmeksizin ve sıkı gizlilik altında halefiyet konusunda derhal karar vermeleri talimatı verildi.

İran International Ali Hamaney'in yerine Mücteba Hamaney'in seçildiğini ileri sürdü

Karara ve sürece ilk başta karşı çıkılmasına rağmen, liderin ve temsilcilerinin doğrudan tehditler de içeren ısrarları sonucunda meclis, sonunda Mücteba'nın halef olarak belirlenmesi konusunda oy birliğiyle anlaşmaya vardı.

TOPLANTI 5 HAFTA BOYUNCA GİZLENDİ

Habere göre meclis, yaygın halk protestoları korkusu nedeniyle kararın azami gizlilik içinde tutulmasına karar verdi. Üyeler, toplantıyı gizli tutmaları konusunda uyarıldı ve herhangi bir sızıntı durumunda sorguya çekilecekleri ve sorumlu tutulacakları yönünde tembih edildi. Habere göre toplantı 5 hafta boyunca gizli kalmayı başardı.

Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney (Arşiv)

MÜCTEBA'NIN LİDERLİĞİ İÇİN HAZIRLIK GÖRÜLÜYOR

Iran International'a göre son iki yıldır Mücteba, İran rejimiyle ilgili karar alma süreçlerinde daha aktif ve merkezi bir rol üstlendi ve liderlik için yetiştirildi. Deneyimsizliğine ve hükümette resmi bir görevinin olmamasına rağmen babasının sağlık sorunları nedeniyle atanması kaçınılmaz hale geldi.

Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney (Arşiv)

Toplantıya aşina kaynaklar, İran'ın dini liderinin, hayattayken dizginleri ikinci oğluna devredebileceğini ve sorunsuz bir geçiş için hazırlık görüldüğünü belirtti.

Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney (Arşiv)

HAMANEY MUHALİFLERE FIRSAT VERMEK İSTEMİYOR

Hamaney'in, kendinden sonra gelecek isim olarak oğlu Mücteba'yı belirlemekle liderliğini güvence altına almayı ve ölümünden sonra ortaya çıkabilecek beklenen muhalefeti önlemeyi umduğu ifade ediliyor.