İstanbul'da PKK sempatizanları sahnede! Polise molotof kokteyli ve EYP attılar
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde izinsiz gösteri yapan bir grup polis ekiplerine saldırıda bulundu. İzinsiz gösteride molotof kokteyli, el yapımı patlayıcı (EYP) kullanan kişiler sokak aralarına kaçarak uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken, 1 polis arabasında hasar meydana geldi.
Bağcılar'da polis aracına el yapımı patlayıcı (EYP) ve molotofkokteyli atarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta saat 21.30 sıralarında korsan gösteri düzenlendiği ihbarını alan polis harekete geçti.
POLİSE SALDIRDILAR
Maskeli oldukları ve yolu çöp konteynerleri ile kapattıkları öğrenilen 15-20 kişilik grup, sokağa gelen polis ekiplerine taşlı saldırıda bulundu Bu sırada çevreye molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı attıkları belirlenen grup, polisin uyarılarının ardından sokak aralarına kaçarak uzaklaştı.
EKİP OTOSU HASAR GÖRDÜ
Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de sokakta inceleme yaptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ekip otosunda hasar meydana geldiği öğrenildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.