Terör devletinin aktivist hazımsızlığı! Kasıtlı olarak gözaltı sayıları artırılıyor | İşgal bakanı ve iş birlikçilerinin planı mı?

İsrail'in Filistin'de özellikle Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Terör ordusu bir yandan çeşitli baskınlar düzenlerken bir yanda bölgede masumları gözaltına alarak baskı yapıyor. Konuyla ilgili Haaretz gazetesinden dikkat çeken bir haber yapıldı.

Haaretz gazetesi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki uluslararası aktivistlere yönelik baskılarını arttırdığını belirtti.

PLANLI BİR ŞEKİLDE UZAKLAŞTIRILIYORLAR

Haaretz'in haberinde, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilerin haklarını savunan uluslararası aktivistleri gözaltına alma, pasaportlarına el koyma ve sınır dışı etme dahil baskılarını artırdığına işaret edildi. Uluslararası aktivistler için avukatlık yapan Michael Pomerantz, Batı Şeria'da 2023 yılının ekim ayından bu yana en az 16 aktivistin çeşitli iddialarla gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildiğini aktardı.

Pomerantz, uluslararası aktivistlerin bölgeyi terk etmesi için "asılsız iddialarla gözaltına alınma sayılarının arttığını" ifade ederek, "Mevcut durum göz önüne alındığında, bu beklenen artış endişe verici." dedi.

İŞGAL BAKANI VE İŞ BİRLİKÇİLERİNİN UYGULAMASI

İsrail'in uluslararası aktivistleri gözaltına alması ve sınır dışı etmesindeki artışın "tesadüfi olmadığını" vurgulayan Pomerantz, "Bu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ordu ve polisin yanı sıra nüfus ve göç idaresiyle yakın işbirliğinin uygulanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisinden Zvi Sukkot'un uluslararası aktivistler konusunda meclis komisyon toplantılarına başkanlık ettiği kaydedildi.

AKTİVİSTLERİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKİYORLAR

Toplantılar sırasında, ordu yetkilileri askerlere uluslararası aktivistlerin fotoğraflarını çekmeleri yönünde emir verdiklerini ve bilgilerin polisle paylaşıldığını doğruladı.

İsrail ordusundan General Avi Belot'un sol organizasyonlara yönelik yazdığı mektupta da "ordunun sürtüşmenin önlenmesi için hasat bölgelerine yabancı unsurların girişini engelleyeceğini ve caydıracağını" yazdığı aktarıldı.