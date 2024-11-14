Fransa’da İsrail maçı krizi! Tepkiler peş peşe | İsrailli taraftarlar kavga çıkardı

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'deki Stade de France'ta düzenlenen Fransa-İsrail futbol karşılaşması için yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Karşılaşmanın yapılacağı Saint-Denis kentinde toplam 4 bin polis ve jandarma görevli bulunuyor. Maç öncesinde, Arama ve Müdahale Tugayı (BRI) ekipleri bölgede devriye gezdi.

İSRAİLLİ TARAFTARLAR OLAY ÇIKARDI!

Sosyal medyadaki görüntülere göre, Paris'in banliyösü Saint-Denis'teki Stade de France'ta oynanan Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar olay çıkardı. Tribünlerdeki İsrailli taraftarlar, bazı Fransız taraftarları darbetti.

"SOYKIRIMLA OYNAMIYORUZ"

Filistin destekçileri, bu akşam yerel saat ile 20.45'te başlayan Fransa-İsrail karşılaşmasının düzenlendiği Paris'in banliyösü Saint-Denis'te bir araya geldi. Halk Cephesi Meydanı'nda yapılan gösteride, eylemciler Filistin bayraklarıyla, "Soykırımı durdurun", "Soykırımla oynamıyoruz" ve "Gazze'de ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk" yazılı pankart taşıdı.

"Yaşasın Filistin halkının mücadelesi", "Paris'ten Gazze'ye direniş" ve "Özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken Fransız yetkililerin, Fransa-İsrail maçının oynanmasına izin vermesine tepki gösterdi.

Fransız muhalif vekillerin de katıldığı eylemin yapıldığı meydana üzerinde kırmızı kalemle "Gazze soykırımını durdurun" yazılı 2 sarı futbol topu bırakıldı. "Kudüs'ün Mahkumu" kitabının yazarı Filistin asıllı Fransız avukat Salah Hamouri gösteride yaptığı konuşmada, "soykırımcı İsrail devletinin futbol takımının" bu akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteğiyle Paris'e geldiğini belirtti.

Hamouri, Macron, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Nicolas Sarkozy'nin bu akşamki maça katılacağını hatırlatarak, "(Fransız cumhurbaşkanlarının) Bu akşam statta yer almaları, Fransa'nın (Gazze'de) devam etmekte olan soykırıma suç ortaklığının bir parçasıdır." diye konuştu.

"MAÇ İPTAL EDİLSİN"

Muhalefetteki aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, ülkesinin, Gazze'de katliam yapan İsrail'in milli futbol takımını bu akşam Stade De France'ta (Fransa Stadyumu) oynanan Fransa-İsrail maçı için ağırlamasını "utanç verici" bulduğunu belirtti.

Fransız vekil Portes ise maça ilişkin yaptığı açıklamada, bu maçın iptal edilmesi çağrısında bulundu. Portes, daha önce LFI milletvekilleriyle birçok kez maçın iptal edilmesi talebinde bulunduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Sporun tarafsız olduğuna inandırmak katıksız bir yalan. Spor her daim uluslararası diplomasi alanı oldu. İsrail ordusu tarafından Gazze'de bir soykırım yapılırken, bir katliam yapan ve şu anda feci durumdaki Gazze'nin kuzeyinde bile zulümlerini artıran bir devleti temsil eden İsrail futbol takımını ağırlamak son derece utanç verici. Bu maç iptal edilmiş olmalıydı."

Fransa-İsrail karşılaşmasını iptal etmek için geç kalınmadığını vurgulayan Portes, "Umarım bazıları aklını başına toplar ve İsrail takımını ağırlamanın Fransa için son derece utanç verici olduğunu anlar." dedi.

Portes, Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) maçın düzenlenmesinin Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) sorumluluğunda olduğuna yönelik açıklamasına ilişkin, Gazze'de soykırım yapılırken herkesin başka yere baktığını ve sorumluluklarını üstlenmediğini ifade etti.

"Bazen kararlar almak siyasi cesaret gerektirir." diyen Portes, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA), İsrail Futbol Federasyonunu askıya alma gücü olduğunu söyledi.

FRANSA FUTBOL FEDERASYONUNU ELEŞTİRDİ

Portes, aylar önce Filistin Spor Federasyonunun, bu yönde bir talebi olduğunu hatırlattı. Fransız vekil Portes, konuşmasına şöyle devam etti:

"Fransa Futbol Federasyonunun da güçleri var. Bu maçı oynamak istemediğini, İsrail Federasyonunu ağırlamak istemediğini söyleme imkanı vardı. Fransız hükümetinin, bu maçı istemediğini söyleme imkanı vardı. Herkes bir sorun yokmuş gibi davranıyor."

"İSRAİL'İN EYLEMLERİNİ AKLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Portes, bu maçla ilgili tartışmalar devam ederken, Filistin halkına yönelik katliamın devam ettiğine işaret etti.

ABD'de futbolcuların siyahi George Floyd'un ölümünün ardından yaptıkları eylemi örnek gösteren Portes, "Eğer bu maç oynanırsa, en azından Fransız futbolcuların, Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı vermesini umuyorum." dedi.

"YASA YAŞANANLARI ÖRTBAS ETME İSTEĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR"

Portes, statlarda Filistin bayrağının getirilmesinin yasaklanmasıyla ilgili, "Bütün futbol statlarında Filistin bayraklarını yasaklamak, Gazze'de yaşananların örtbas etme isteğini gözler önüne seriyor." yorumunda bulundu. Thomas Portes, İsrail Milli Futbol Takımı'nı ağırlayarak, İsrail hükümetinin eylemlerini aklanmaya çalışıldığını savundu.