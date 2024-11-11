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İsrail Orta Doğu'da katliama devam ediyor! 10 kişi hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 23:53
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İsrail Orta Doğu’da katliama devam ediyor! 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail 1 yılı aşkın süredir Gazze'de soykırıma devam ediyor. Katil ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde sivillerin bulunduğu çadırların çevresine saldırı düzenledi. Saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail Gazze Şeridi'nin Güneyinde yer alan sivillerin yaşadığı çadırların çevresini bombalaması sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Mevasi'de yerinden edilenlerin çadırlarının yakınında bulunan ve internet hizmeti verdiği için Filistinlilerin uğradığı bir kafeyi hedef aldı.


Sağlık kaynakları ise söz konusu saldırıda 10 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

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