İsrail Orta Doğu’da katliama devam ediyor! 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail Gazze Şeridi'nin Güneyinde yer alan sivillerin yaşadığı çadırların çevresini bombalaması sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Mevasi'de yerinden edilenlerin çadırlarının yakınında bulunan ve internet hizmeti verdiği için Filistinlilerin uğradığı bir kafeyi hedef aldı.



Sağlık kaynakları ise söz konusu saldırıda 10 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.