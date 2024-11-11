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Hindistan’da karakola saldırı! 10 saldırgan öldürüldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 23:19
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Hindistan’da karakola saldırı! 10 saldırgan öldürüldü

Hindistan’ın Manipur eyaletinde karakola düzenlenen saldırıda, 10 saldırgan etkisiz hale getirilirken yetkililer, çatışmanın yaklaşık 45 dakika sürdüğünü ifade ederek, bölgede kontrolün sağlandığını açıkladı.

Hindistan'ın Manipur eyaletinde karakola düzenlenen saldırıda, 10 saldırgan etkisiz hale getirildi.

ÇATIŞMA 45 DAKİKA SÜRDÜ

Hindistan'ın Manipur eyaletinde yer alan Jiribam'daki polis karakoluna saldırı düzenlendi. Saldırıda, 10 saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yetkililer, çatışmanın yaklaşık 45 dakika sürdüğünü ifade ederek, bölgede kontrolün sağlandığını açıkladı.

Çatışmaların Mayıs 2023'te başladığı eyalet, Meiteiler ve Kuki adlı etnik gruplar tarafından ikiye bölünmüş durumda. Çatışmaların başlamasından bu yana en az 250 kişi hayatını kaybetti, 60 bin kişi de yerinden edildi.

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