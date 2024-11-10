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ABD ve İngiltere Yemen'e saldırıyor: 7 hedef vuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2024 12:58
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ABD ve İngiltere Yemen’e saldırıyor: 7 hedef vuruldu

ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları, Yemen’in Başkenti Sana'ya ve Amran kentine 7 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, başkent Sana'ya 5 hava saldırısı düzenledi.

Saldırıların 4'ünün Senhan ilçesinin Cerban bölgesini, diğerinin El-Hefa semtini hedef aldığı kaydedildi.

Haberde ayrıca savaş uçaklarının Amran ilinin Sufyan ilçesine de 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler, dün de ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya 3 hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

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