ABD ve İngiltere Yemen'e saldırıyor: 7 hedef vuruldu
ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları, Yemen’in Başkenti Sana'ya ve Amran kentine 7 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, başkent Sana'ya 5 hava saldırısı düzenledi.
Saldırıların 4'ünün Senhan ilçesinin Cerban bölgesini, diğerinin El-Hefa semtini hedef aldığı kaydedildi.
Haberde ayrıca savaş uçaklarının Amran ilinin Sufyan ilçesine de 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Husiler, dün de ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya 3 hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.