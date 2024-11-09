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Katar'dan dikkat çeken hamle! Ateşkes müzakerelerinden çekildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2024 18:11 Güncelleme: 09.11.2024 18:11
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Katar’dan dikkat çeken hamle! Ateşkes müzakerelerinden çekildi

Reuters: Katar, Hamas ve İsrail'in samimi bir istek göstermesine kadar Gazze'deki ateşkes müzakerelerinden çekildiğini açıkladı

Reuters: Katar, Hamas ve İsrail'in samimi bir istek göstermesine kadar Gazze'deki ateşkes müzakerelerinden çekildiğini açıkladı

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