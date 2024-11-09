CANLI | Katil İsrail Gazze ve Beyrut'a ölüm yağdırıyor
Gazze ve Lübnan'da peşi sıra katliamlara imza atan İsrail, 50 bine yakın masumu katletti. Bölgeye saldırılarına hız kesmeden devam eden katil İsrail ordusu, gece saatlerinde Beyrut'u yine bombaladı.
Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, bölgedeki tansiyonu her geçen gün tırmandırıyor. Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant yerine Dışişleri Bakanı Katz'ı göreve getirirken; gece saatlerinde Beyrut'u bir kez daha vurdu.
İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...