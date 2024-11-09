CANLI | Katil İsrail Gazze ve Beyrut’a ölüm yağdırıyor

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, bölgedeki tansiyonu her geçen gün tırmandırıyor. Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant yerine Dışişleri Bakanı Katz'ı göreve getirirken; gece saatlerinde Beyrut'u bir kez daha vurdu.

İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...