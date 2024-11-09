9 kişinin ölümüne yol açmıştı! Lewotobi Laki-Laki Yanardağı yeniden patladı!
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesinde 4 Kasım'da faaliyete geçerek 9 kişinin ölümüne yol açan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın bugün 3. kez patladığı bildirildi.
Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi Başkanı Hadi Wijaya, Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın 4 Kasım'da faaliyete geçmesinin ardından bugün yeniden harekete geçtiğini ve 3 kez kül püskürttüğünü açıkladı. Wijaya, yanardağdan yükselen küllerin yaklaşık 9 kilometreye kadar ulaştığını belirterek, şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
LEWOTOBİ LAKİ-LAKİ YANARDAĞI'NIN PATLAMASI
Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın 4 Kasım'da patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti. Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB), yanardağdaki volkanik hareketliliğin artması nedeniyle bölgede en yüksek derece olan "4. seviye" alarm durumu vermişti.
BNPB, tekrar patlama ihtimaline karşı 2 bin 600'den fazla aileye bölgeyi kalıcı tahliye etmeleri çağrısı yapmıştı. "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.