İşgalci İsrail ordusundan etnik temizlik itirafı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail'in Filistinlileri bölgeden sistematik olarak çıkardığını ilk kez resmi olarak kabul etti. IDF'den Tuğgeneral Itzik Cohen İsrail kara kuvvetlerinin Gazze'nin kuzeyini "tamamen boşaltmaya" yaklaştığını ve bölge sakinlerinin evlerine dönmelerine izin verilmeyeceğini söyledi. İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 30'dan fazla Filistinli daha hayatını kaybetti.

IŞIĞI BIRAKANI ÖLDÜRÜYORLAR

Middle East Eye sitesindeki habere göre İsrail askerleri kuzeyden göçe zorladıkları Filistinlilerin ellerine geceleri bu ışıklardan veriyor. Dronelar ışıkları takip ediyor. Eğer Filistinli güneye geçmeden ışığı elinden bırakırsa bombalanıyor.



LÜBNAN'DA HAVALİMANI HEDEFTE

LÜBNAN'IN başkenti Beyrut'un güneyi dahil ülkenin çeşitli bölgelerine gece boyu saldırılar düzenleyen İsrail, başkentteki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı pistinin yakınını da üst üste hedef aldı. İsrail katliam jetleri ise Lübnan'ın başkentinde dün gece 40 kişiyi öldürdü, 53 kişiyi yaraladı.