Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı! İsraillileri nehre attılar

Hollanda'da yapılan Maccabi Tel Aviv ile Ajax maçına İsrailli taraftarın holiganlığı damga vurdu. İsrailli taraftar İspanya'nın Valensiya bölgesinde meydana gelen selin mağdurları için yapılan saygı duruşunu görmezden gelip Arapların yok edilmesi için sloganlar attı. Hollanda sokaklarında asılı olan Filistin bayraklarını indiren İsrailli holiganlar maç sonunda resmen meydan dayağı yedi.

İSRAİLLİ HOLİGANLAR HOLLANDA'YI KARIŞTIRDI

Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasındaki maç sırasında İsrailli taraftarlar, Valencia sel mağdurları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunmayı reddetti. Hatta yasadışı havai fişek bile attılar.

SAVAŞ SLOGANLARI ATINCA DAYAK YEDİLER

Cruijff Arena'daki mücadeleyi izlemek için Hollanda'ya giden İsrailli taraftar grubu sokaklarda Filistin bayraklarını indirdi, savaş sloganları attı. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Ajax'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona eren maç sonrası, İsrailli taraftar grubuna yönelik saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hollanda'da savaş sloganları atan İsrailli holiganlar meydan dayağı yedi (A HABER ARŞİV)

TAHLİYE İÇİN İKİ UÇAK GÖNDERİLDİ

İsrail, taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderildiğini açıkladı. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi ise dışarıda bulunan İsraillilere, İsrail ya da Yahudi sembollerini taşımamaları çağrısı yaptı. İsrail hükümeti ise Filistin destekçilerinin karşılık vermesiyle büyüyen olayları, taraftarlarının saldırıya uğradığı şeklinde sunmaya çalıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, yaptığı açıklamada, 10 İsrailli taraftarın bu "saldırılarda" yaralandığını iddia etti.

Sa'ar, olayların kontrol altına alındığını vurgularken Amsterdam'daki İsraillilere, otellerinde kalmalarını tavsiye etti. İsrail Başbakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Amsterdam'da İsrail vatandaşlarına yönelik "aşırı şiddet olayı" hakkında bilgilendirildiği, Dışişleri Bakanı dahil yetkililerle durumun değerlendirildiği ve düzenli güncel bilgiler alındığı belirtildi.

Netanyahu da yaptığı açıklamada, saldırıları "ciddi" olarak nitelendirirken İsrail vatandaşlarının tahliyesi için "iki kurtarma uçağının gönderilmesi" talimatını verdiğini söyledi. Netanyahu, ayrıca Hollandalı yetkilileri "saldırganlara karşı kararlı ve hızlı bir şekilde hareket etmeye ve vatandaşlarının huzurunu sağlamaya" çağırdı. İsrail Dışişleri Bakanlığı da saldırılara dair yaklaşık 30 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.