Türkiye’nin İsrail’le ticari ilişkilerine yönelik açıklama: Filistin’in muaf tutulmasını biz istedik

Türkiye 2 Mayıs 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve bölgede işlediği savaş suçlarından dolayı İsrail'le ticari ilişkilerini kesmiş durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin "Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık" açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkilerini kesmediği iddialarına Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "Gümrük sistemi tamamen kapalı, karşılıklı hiçbir sevkiyat yapılmamakta" açıklamalarının ardından bir yanıt da Filistin Ukusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur'dan geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için İstanbul'da bulunan el-Amur, açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'DEN FİLİSTİN'E TARİHİ DESTEK

Türk halkının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk hükümetinin Filistin'e desteğine işaret eden el-Amur, Filistin halkına her alanda, özellikle de Filistinlilerin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da barbar ve canice savaşa maruz kaldığı son aşamada verilen tarihi destekten dolayı teşekkür etti.

Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el- Amur ile Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat

el-Amur, "Kardeşçe duruşları ve destekleri, tüm bölgelerde bulunan Filistin halkının ruhunda olumlu bir etki yarattı ve devam eden destekleri, halkımıza yönelik sürdürülen bu savaşın hafifletilmesinde büyük bir etkisi oldu." diye konuştu.

"İSRAİL'İN LİMANLARINI KULLANIYORUZ"

Bu zalimce savaşın durdurulması için Türkiye'nin İsrail üzerinde uluslararası baskı yapılması yönündeki faaliyetlerini takdir eden el-Amur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında Filistin ile Türkiye arasındaki ticari ilişki, tarihi ve uzun sürelidir. Filistin halkının ihtiyaç duyduğu malların çoğunun ya doğrudan Filistinli tüccarlar aracılığıyla ya da diğer şirketler aracılığıyla ithal edilmesi ilişkisi vardı. Coğrafi gerçeklik ve Filistin'in hala işgal altında olması nedeniyle İsrail limanlarını kullanıyorduk, halen de kullanıyoruz."

Filistin Ulusal Ticaret Bakanı Muhammed el-Amur, Türkiye'nin Filistin'e verdiği tarihi desteğe teşekkür etti

"FİLİSTİN'İN İSRAİL'E TİCARET YASAĞINDAN MUAF TUTULMASINI İSTEDİK"

el-Amur, Gazze'ye yönelik savaşın ardından Türk hükümetinin İsrail hükümetini caydırmak ve savaşı durdurması için baskı yapmak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İsrail hükümeti ile ticari ilişkileri durdurduğunu anımsattı.

Kararın 2 Mayıs'ta alındığını hatırlatan el-Amur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Filistin pazarının Türk mallarından mahrum kalmamasını sağlayacak mekanizmalar açısından durumu inceledik. Bu konudaki istişareler sonucu, ticari ilişkinin düzenlenmesiyle ilgili spesifik bir mekanizma üzerinde anlaştık ve Türk hükümetinden, Filistin topraklarını Türkiye'nin İsraillilerle ticareti yasaklama kararından muaf tutmasını istedik. Bu süreci kontrol altına alacak ve Türkiye'nin Filistin pazarına ihracat yasağı kapsamına girmeyen Türk mallarının, Filistin kanununda ve Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanan mekanizmalar dahilinde belirli bir düzenlemeye tabi tutulmasını sağlayacak bir mekanizma üzerinde mutabakata vardık."

Filistin Ulusal Ticaret Bakanı Muhammed el-Amur, Türkiye'nin Filistin'e verdiği tarihi desteğe teşekkür etti

el-Amur, Türkiye'den ihraç edilen malların sadece Filistin pazarına ulaşmasını sağlamak için daha detaylı çalışmalar sürdürüldüğünü kaydederek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile 8 Haziran'daki görüşmelerinde bu mekanizmalar üzerinde mutabık kaldıklarını anlattı.

"YAŞAMAK İÇİN TÜRKİYE ÜRÜNLERİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı el-Amur, Filistin'in maruz kaldığı savaşın gölgesinde ülke ekonomisinin hayatta kalmasını sağlayacak unsurları sağlamak için Arap ve Müslümanların desteklerine ihtiyaçlarının bulunduğunu belirterek, "Biz uzun süreden beri Türkiye ile ticaret yapıyoruz ve halkımızın yaşaması için Türkiye'nin ürünlerine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

el-Amur, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a Bakanlığın uygulama ve talimatlarıyla Filistin'e ihracatı sürekli desteklediği için teşekkür etti.

Bugünkü görüşmede iki ülke arasındaki ticaretin ve ihracat kotasının artırılması kararının da alındığını dile getiren el-Amur, özellikle Filistin hurmasının Türkiye'ye ihraç edilmesinin savaşta olan Filistinli üreticilere destek sağladığını söyledi.

Filistin Ulusal Ticaret Bakanı Muhammed el-Amur, Türkiye'nin Filistin'e verdiği tarihi desteğe teşekkür etti

"İSRAİL ÜZERİNDEN ALINAN ÜRÜNLER ARTIK DOĞRUDAN İTHAL EDİLİYOR"

Bakan el-Amur, Filistin ile Türkiye arasındaki ticaretin savaştan ve Türkiye'nin yeni uygulamalarından önce İsrail üzerinden gerçekleştiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Ancak Türkiye'nin İsrail'e ihracatı yasaklamasının ardından bu ticaret sadece Filistin ile sınırlı kaldı ve böylece Türkiye'nin Filistin'e ihracatında artış oldu. Çünkü Türkiye'den ithalatımızın bir kısmı İsrail pazarından ve İsrailli tüccarlar üzerinden yapılıyordu. Bunun yasaklanmasının ardından, Filistin pazarındaki tüm işlemler Filistinli tüccarlar aracılığıyla yapılmaya başlandı ve dolayısıyla rakamlar arttı. Bu nedenle de Türkiye ile Filistin arasındaki ticari ilişkilerde gözle görülür bir yükseliş oldu."

el-Amur, bugün de Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile tüm detayları etraflıca ele alma fırsatı bulduklarını kaydederek, hayata geçirilen yeni mekanizmaları teyit ettiklerini, Türk ürünlerinin Filistin pazarında sadece Filistinli tüketiciye ulaşması için söz konusu mekanizmaların caydırıcılığını ele aldıklarını aktardı.

"Bu ürünler sıkı ve kesin prosedürler çerçevesinde Filistin pazarına ulaşıyor"

Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı el-Amur, artık Türk mallarının Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Ticaret Bakanlığı arasında sağlanan konsensüs ve mutabakatla hayata geçirilen bir mekanizmayla kontrol edildiğine dikkati çekerek, "Bu ürünler sıkı ve kesin prosedürler çerçevesinde Filistin pazarına ulaşıyor." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ALDIĞI ÖNLEMLERDEN SONRA İSRAİL KODU DURDURULDU"

Ticari gelenekte ihracat kodunun bulunduğunu dile getiren el-Amur, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'nin İsrail'e ihracatı yasaklama kararından önce İsrail için 624, Filistinliler için de 625 kodu vardı. İthalatımızın bir kısmı İsrail koduyla yapılıyordu. Türkiye'nin aldığı önlemlerden sonra İsrail kodu durduruldu ve Türkiye'nin Filistin'e yaptığı tüm ihracatlar sadece Filistin kodu üzerinden yapıldı ve biz de bu mekanizmayla konuyu kontrol altına aldık. Bizim de Ekonomi Bakanlığında Filistinli ithalatçıyla ilgili iç prosedürlerimiz var. Bu prosedürlerin öncelikli ve nihai amacı, Filistinli tüccar aracılığıyla Türkiye'den çıkan malların Filistin topraklarına ulaşıp tüketilmesini sağlamak. Uygulanan prosedürlerin amacı budur."

TÜRKİYE İLE FİLİSTİN ARASINDA ORTAK SANAYİ BÖLGESİ KURULUYOR

Bakan el-Amur, Türkiye ile Filistin arasındaki ekonomik ilişkileri daha üst seviyelere çıkarmayı arzuladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Allah'ın izniyle halkımıza karşı olan bu haksız savaş duracak ve Türkiye ile bu ilişkinin yoğunlaştırılması ve derinleştirilmesi için olumlu bir ortam oluşacaktır. Halihazırda Türkiye ile Filistin arasında ortak sanayi bölgesi olan Cenin Sanayi Bölgesi'ni kurma sürecindeyiz. Bu sanayi bölgesinin kuruluşunun daha önceki dönemlerde sekteye uğradığı doğru ama bunun en kısa sürede tamamlanacak bir aşamaya gelmesi ve Filistin-Türk ortak sanayisini bir arada görmek için yeni temelleri attık."

"ASILSIZ İDDİALAR İSRAİL HÜKÜMETİNE HİZMET EDER"

el-Amur, gelecek dönemde Türkiye ile Filistin arasındaki karşılıklı ekonomik işbirliği ufkunun daha da büyüyeceğine işaret ederek, "Filistin'de çok büyük yatırım fırsatları var ve Türk iş adamlarının da Filistin'de yatırım yapmalarını bekliyoruz. Bu haksız savaş sona erdiğinde ve siyasi ufuklar görüldüğünde Allah'ın izniyle iki ülkenin hükümetleri himayesinde Türk ve Filistinli iş adamları arasında çok büyük işbirliği olacak." ifadelerini kullandı.

Türk hükümetinin aleyhinde asılsız birtakım iddiaların da öne sürüldüğünü dile getiren el-Amur, "Bunlar ancak İsrail hükümetine hizmet eder ve halkımıza karşı İsrail savaşına destek oluşturur." diyerek sözlerini noktaladı.