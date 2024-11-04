Sudan’daki bakanlıklarda değişikliğe gidildi! 4 bakanlığa yeni atamalar

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan dört bakanlıkta yeni atamalar yaptı.

Egemenlik konseyinden yapılan açıklamalara göre Burhan, Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad'ı görevden alarak yerine Büyükelçi Ali Yusuf Ahmed eş-Şerif'i atadı.



Kültür ve Enformasyon Bakanı Graham Abdülkadir'i de görevden alan Burhan, bu göreve Halid Ali el-İaysir'i getirdi. Ayrıca Ticaret ve Tedarik Bakanlığına Ömer Ahmed Muhammed Ali Banfer atandı.



Usame Hasan Muhammed'i Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı görevinden alan Burhan, Ömer Bahit Muhammed Adem'i bu göreve getirdi.