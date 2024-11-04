İspanya’da şiddetli yağış bu kez Katalonya’yı vurdu! Havaalanındaki görüntüler dehşete düşürdü

Valensiya'da en az 250 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi, hayatı felç etmeye devam ediyor.

İspanya havaalanları işletme müdürlüğü AENA'dan verilen bilgilerde, Barselona Uluslararası Havalimanı'nda metrekareye 81 litre yağışın düştüğü, havaalanının birçok bölgesini ve park alanlarını su bastığı bildirildi.

İspanya'da şiddetli yağış Katalonya bölgesini de vurdu

Yetkililer, yağışın verdiği zarardan dolayı en az 50 uçuşun iptal edildiğini, 17 uçak inişinin de başka havaalanlarına yönlendirildiğini kaydetti.

İspanya'da şiddetli yağış Katalonya bölgesini de vurdu

Ayrıca olası bir kazanın önüne geçmek için demir yolları şirketi Renfe, Katalonya'daki tüm banliyö seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu.

İspanya'da şiddetli yağış Katalonya bölgesini de vurdu

Katalonya özerk yönetim hükümeti yetkilileri de Barselona'da bazı metro seferlerinin durdurulduğunu belirterek halka temkinli olması uyarısında bulundu.

İspanya'da şiddetli yağış Katalonya bölgesini de vurdu

Şiddetli yağıştan dolayı bazı yolları su bastığı, otoyolların giriş ve çıkışlarında kilometrelerce kuyruk oluştuğu da görüldü.

Barselona-Tarragona hızlı tren hattı seferleri de durduruldu.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışın öğleden sonra bölgeyi terk edeceği tahmininde bulundu.

KRAL VE KRALİÇE'YE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Valensiya bölgesinde halk, ziyaret için bazı ilçelere giden Kral 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez ve Valensiya özerk yönetim hükümeti başkanı Carlos Mazon'u protesto etmişti.

İspanya Kralı 6. Felipe Valesiya'nın yerli halkı tarafından protesto edildi

Sel felaketinden en fazla etkilenen Valensiya'nın Paiporta ilçesine giden Kral 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia ve onlara eşlik eden Başbakan Sanchez ile Valensiya özerk hükümet başkanı Mazon halktan gelen tepkilerin ardından kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

İspanya Kraliçesi Letizia'nın koruması bölge halkının saldırıları esnasında başından yaralandı

EN AZ 250 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İspanya'da 29 Ekim'de ülkenin doğu ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu selden dolayı Valensiya bölgesi başta olmak üzere en az 250 kişi hayatını kaybetmişti.

Valensiya'da arama, kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.