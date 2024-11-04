İspanya'da şiddetli yağış bu kez Katalonya'yı vurdu! Havaalanındaki görüntüler dehşete düşürdü
İspanya'da son bir haftadır etkili olan ölümcül sel, bu kez ülkenin kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesini vurdu. Barselona, Girona ve Tarragona kentlerinde dün akşam başlayan ve bugün öğle saatlerine kadar devam eden şiddetli yağıştan dolayı özellikle ulaşım felce uğradı.Selden etkilenen Palma Havaalanı'ndaki görüntüler dehşete düşürdü.
Valensiya'da en az 250 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi, hayatı felç etmeye devam ediyor.
İspanya havaalanları işletme müdürlüğü AENA'dan verilen bilgilerde, Barselona Uluslararası Havalimanı'nda metrekareye 81 litre yağışın düştüğü, havaalanının birçok bölgesini ve park alanlarını su bastığı bildirildi.
Yetkililer, yağışın verdiği zarardan dolayı en az 50 uçuşun iptal edildiğini, 17 uçak inişinin de başka havaalanlarına yönlendirildiğini kaydetti.
Ayrıca olası bir kazanın önüne geçmek için demir yolları şirketi Renfe, Katalonya'daki tüm banliyö seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu.
Katalonya özerk yönetim hükümeti yetkilileri de Barselona'da bazı metro seferlerinin durdurulduğunu belirterek halka temkinli olması uyarısında bulundu.
Şiddetli yağıştan dolayı bazı yolları su bastığı, otoyolların giriş ve çıkışlarında kilometrelerce kuyruk oluştuğu da görüldü.
Barselona-Tarragona hızlı tren hattı seferleri de durduruldu.
Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışın öğleden sonra bölgeyi terk edeceği tahmininde bulundu.
KRAL VE KRALİÇE'YE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Valensiya bölgesinde halk, ziyaret için bazı ilçelere giden Kral 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez ve Valensiya özerk yönetim hükümeti başkanı Carlos Mazon'u protesto etmişti.
Sel felaketinden en fazla etkilenen Valensiya'nın Paiporta ilçesine giden Kral 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia ve onlara eşlik eden Başbakan Sanchez ile Valensiya özerk hükümet başkanı Mazon halktan gelen tepkilerin ardından kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.
EN AZ 250 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İspanya'da 29 Ekim'de ülkenin doğu ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu selden dolayı Valensiya bölgesi başta olmak üzere en az 250 kişi hayatını kaybetmişti.
Valensiya'da arama, kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.