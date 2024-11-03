Türkiye’den Sudan halkına destek mesajı: Yardımlarımızı sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sudan'da ordu ile 18 ayı aşkın süredir çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Cezira eyaletindeki saldırılardan endişe duyulduğu belirtildi.

ATEŞKES VURGUSU

Bakanlık açıklamasında ateşkesin gerekliliğini vurgulayarak "Sudan'ın egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve birliğini en güçlü şekilde destekliyoruz. Sudan halkının acılarının hafifletilmesi için gerekli insani yardımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

"İNSANİ YARDIMLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sudan'daki insani durumdan ve El-Cezire eyaletinde sivil halkı hedef alan, insancıl hukuka aykırı saldırılardan derin endişe duyuyoruz.

Ateşkesin bir an önce sağlanarak barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Yerinden edilmiş insanların evlerine dönmesini ve insani yardım faaliyetlerinin aksamadan gerçekleştirilmesini sağlayacak önlemlerin gecikmeksizin alınması çağrısında bulunuyoruz. Sudan'ın egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve birliğini en güçlü şekilde destekliyoruz. Sudan halkının acılarının hafifletilmesi için gerekli insani yardımlarımızı sürdüreceğiz."