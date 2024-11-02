Fas’ta düzenlenen İsrail protestolarında Macron karşıtı sloganlar atıldı

Ümmetin Sorunlarına Destek Heyetinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Lübnan ve Gazze'ye destek amacıyla 56 kentte düzenlenen 110 gösteriye binlerce kişi katıldı.İsrail'in devam eden katliamlarına tepki gösteren Faslılar, Lübnan ve Gazze'deki direnişi destekleyen sloganlar attı.Filistin ve Lübnan bayraklarının taşındığı gösterilerde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Fas Meclisindeki açıklamalarına da tepki gösterildi.Göstericiler Macron'un söz konusu açıklamalarını kınayan sloganlar attı.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fas Meclisinde 29 Ekim'de yaptığı konuşmada Hamas'ı "terörist" ve "barbar" şeklinde nitelendirmişti.