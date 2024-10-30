Katar Şeyhi’nden anayasa değişikliği çağrısı! Vatandaşlarını referanduma davet etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, anayasa değişikliği için Katar vatandaşlarına referandum çağrısında bulundu.

HALKI REFARANDUMA DAVET ETTİ

Şeyh Temim'in, 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşları ülkede kalıcı anayasa değişikliği için yapılacak referanduma katılmaya davet ettiği belirtildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (AA)

Ülkede 5 Kasım'da düzenlenecek anayasa değişikliği referandumu sonuçlarının sandıkların kapanmasından 24 saat sonra açıklanacağına işaret edilen haberde, referandum için ülkede bir komitenin kurulduğu ifade edildi.

TASARI MECLİSE SUNULDU



Katar'da anayasa değişikliğiyle ilgili hazırlanan tasarı, dün Şura Meclisi'nden geçtikten sonra Emir Şeyh Temim'e sunulmuştu.

DEĞİŞİKLİK SİNYALİNİ VERDİ DAHA ÖNCEDEN VERDİ



Katar Emiri Şeyh Temim, daha önce X hesabından yaptığı açıklamada, anayasada yapılacak değişikliklerin iki amacı olacağına dikkati çekmişti.



Şeyh Temim, "Bir yandan halkın birliğini, diğer yandan da vatandaşların hak ve yükümlülüklerde eşit olmasını sağlamaktır. Hukuk ve yasalar önünde eşitlik, çağdaş devletin temeli olduğu kadar hukuki, ahlaki ve anayasal bir görevdir." ifadelerini kullanmıştı.