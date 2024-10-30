ABD’de büyük panik: Katil İsrail’e destek savunmasız bıraktı!

İsrail'in geçtiğimiz cuma gecesi İran'a misilleme saldırısın ardından İran'ın vereceği yanıt ve boyutu İsrail ve ABD'yi endişelendirmiş durumda. ABD, İsrail'in misillemesinin yeni bir saldırı dalgasına yol açacağında korkuyor. Batılı liderlerden İran'a sık sık itidal çağrısı gelirken, İran'ın dini lideri Ali Hamaney "İsrail İran'ın ne kadar güçlü olduğunu anlamak zorunda." açıklamasında bulundu.

Açtığı çok cepheli savaşta kuyruğu sıkışan İsrail'in muhtemel bir saldırıya karşılık yine ABD savunma füzelerine sığınacağı tahmin edilirken Amerika merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi stokların azaldığına ilişkin bir analiz yayınladı.

Pentagon'un Hava Savunma Füzeleri Talep Arttıkça Azaldı (Wall Street Journal)

Analizde, ABD'nin Ukrayna ve İsrail'e sağladığı füze önleyicilerin stokları erittiği, Pasifik'te ortaya çıkacak bir çatışma durumunda karşılık vermeye ne kadar hazır olduğu konusunda endişelerin olduğu ifade edildi.

ÜRETİM KAPASİTESİ AYAK UYDURAMIYOR

İsrail ve diğer ABD müttefikleri İran ve desteklediği milisler tarafından İsrail'e ateşlenen füzeler ve insansız hava araçlarının artan tehdidiyle karşı karşıya kaldıkça, Orta Doğu'daki büyüyen kriz sırasında, önleyiciler en çok aranan mühimmat haline geliyor.

Analistler ve savunma yetkililerine göre, ABD son yıllarda füze savunma sistemi stokları oluşturmuştu ancak 'İsrail'i savunmak üzere' bir ayda onlarca füze fırlattı ve üretim kapasitesi buna ayak uyduramıyor.

WSJ'nin ulaştığı bilgilere göre Savunma Bakanlığı, bilgilerin gizli olması ve İran ve onun vekilleri tarafından kullanılabilmesi tehlikesiyle stoklarını kamuoyuna açıklamıyor.

"ABD'NİN SAVUNMA SANAYİ ÜSSÜ YOK"

Pentagon sözcüsü Sabrina Singh, "Savunma Bakanlığı, son bir yıl boyunca ABD güçlerini korumak ve İsrail'in savunmasını desteklemek için bölgedeki varlığını artırdı." dedi.

Washington'daki Stimson Merkezi Konvansiyonel Savunma Programı yardımcı direktörü Elias Yousif konuya ilişkin "ABD, kendi hazırlık standartlarını karşılayarak hem Avrupa'da hem de Orta Doğu'da büyük ölçekli bir yıpratma savaşı için tasarlanmış bir savunma sanayi üssü geliştirmedi." açıklamasında bulundu.

ŞİRKETLER PENTAGON'DAN TAAHHÜT İSTİYOR

Silah üretimini artırmanın Pentagon için zor olduğu öne sürülen haberde, üretim şirketlerinin sıklıkla yeni hatlar açması, tesislerini genişletmesi ve ek işçi alması gerektiği vurgulandı.

WSJ'ye göre şirketler genellikle Pentagon'un uzun vadede artan seviyelerde satın alma taahhüdünde bulunmadan üretimi artırmaya yatırım yapmaktan çekiniyorlar.

"YERİNE YENİSİNİ KOYMAK AYLAR ALIYOR"

ABD Donanma Bakanı Carlos Del Toro, mayıs ayında yaptığı konuşmada, ABD'nin İsrail'de çok sayıda önleyici konuşlandırması nedeniyle endüstriye Standart Füzelerin üretimini artırması için baskı yaptı. Del Toro, "Füze ne kadar gelişmişse, üretimi de o kadar zor oluyor" dedi.

Bir kongre yetkilisi WSJ'ye yaptığı açıklamada "Bunlar berbat Husi hedeflerini vurmak için gerçekten pahalı mühimmatlar ve harcadıkları her birinin yerine yenisini koymak aylar alıyor ve maliyeti çok yüksek." şeklinde konuştu.

"PASİFİK'TE SAVAŞMA KABİLİYETİ RİSKTE"

Washington'daki muhafazakar düşünce kuruluşu Demokrasileri Savunma Vakfı'nın kıdemli direktörü ve emekli tümamiral Mark Montgomery, İsrail'de füze savunma sistemleri gibi silahların yoğun kullanımının Pentagon'un Pasifik'te savaşma kabiliyetini de riske attığını söyledi.

Montgomery, "Bir yıllık Standart Füzeler harcıyoruz - bunlar Çin için kendimizi yeniden silahlandırmamızın bir parçası olması gereken standart füzeler." dedi ve şöyle devam etti: "Bu sebeple İsrail için Orta Doğu'da ve Pasifik'te operasyonlar yürütme konusunda Deniz Kuvvetlerinin faaliyetlerini geriye çektik."

İSRAİL'İN BİR YILLIK MALİYETİ 1,8 MİLYAR DOLAR

ABD Donanma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Hamas ile İsrail arasındaki savaş geçen yıl başladığından bu yana ABD gemileri, İran ve vekillerinin İsrail'e ve Kızıldeniz'den geçen gemilere saldırmasını önlemek için 1,8 milyar dolardan fazla değerde önleme füzeleri fırlattı.