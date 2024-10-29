İşgalcilerden Gazze’de yeni kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Sahabe Çarşısı ile Es-Sudaniye bölgesine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 80 Filistinli yaralandı.

YİNE SİVİLLER HEDEF ALINDI!

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunda yer alan Sahabe Çarşısı ile kuzeybatısındaki Es-Sudaniye bölgesinde toplu halde bulunan sivilleri hedef aldığını söyledi.

Basal, bir saat içinde Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 4 ölü ve 80'den fazla yaralı getirildiğini aktardı.

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere 5 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyini yoğun saldırı ve kuşatma altıda tutan İsrail ordusunun, bu sabah Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da 5 katlı bir binaya düzenlediği saldırıda 93 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de kayıp olduğu açklanmıştı.