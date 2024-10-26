Meksika’da suç örgütüne operasyon! 16 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da askeri tesisilere silahlı saldırı düzenlenmesi sebebiyle suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Yerel basında çıkan habere göre, ülkenin Guerrero eyaletine bağlı Tecpan de Galeana kasabasında gerçekleştirilen operasyonda, askerler ile suç örgütü mensupları arasında çatışma çıktı.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Çatışmada 16 kişi öldü, 3'ü asker çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer yaptıkları açıklamada operasyonun, silahlı kişilerin askeri tesislere saldırmasının ardından düzenlendiğini bildirdi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki basın toplantısında, olayları yakından takip ettiklerini ve sürecin başsavcılık tarafından yürütüldüğünü belirtti.