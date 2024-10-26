İran’a saldırı İsraillileri mutlu etmedi: Reklamcı şovmen Netanyahu!

İsrail İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu. İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı. İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

İRAN'A SALDIRI İSRAİLLİLERİ MUTLU ETMEDİ

İsrail siyasetinde hem iktidar ortağı hem de muhalefetten gece saatlerinde İran'da askeri hedeflere düzenlenen İsrail'in saldırısının yetersiz olduğu eleştirileri geldi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan Milletvekili Tally Gotliv, sosyal medya paylaşımında, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı hakkında, "İran'ın nükleer tesislerine saldırmamak nesiller boyu bir feryat olacak. İran'ın petrol sahalarına saldırmamak feci bir hata." ifadesini kullandı.

İran'ın "nükleer güç olması ihtimalini yıllar boyu sürecek şekilde zayıflatma fırsatını İsrail'in kaçırdığını" savunan Gotliv, "askeri hedeflere saldırma ve ciddi hasar vermenin Orta Doğu'daki güç dengesini değiştirmediğini" belirtti.

Sadece yapabileceğini göstermek için bir saldırı düzenlenmenin reddedilmesi gerektiğini ileri süren Gotliv, saldırıyı "İsrail'in çıkarlarını bir an bile düşünmeyen (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimine teslim olmak" diye tanımladı.

SALDIRIYA MUHALEFETTEN DE ELEŞTİRİ GELDİ: ŞOVMENLİK VE REKLAM YAPTINIZ

İsrail muhalefetindeki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da paylaşımında saldırıyı gerçekleştiren hava kuvvetlerini övdükten sonra "İran'ın nükleer programına devam edeceğini, petrol ve gaz satışıyla Lübnan'da Hizbullah, Yemen'deki Husiler, Şii silahlı gruplar ve bölgedeki vekillerine finansman sağlayacağını" savundu.

Liberman, "İran'a gerçek bedel ödetmektense hükümetin şovmenlik ve halkla ilişkiler kampanyası yürüttüğünü, kesin kararlardansa, sessizlik satın aldığını" ifade etti.

Ayrıca, İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısında "stratejik ve ekonomik hedefleri vurmamasının hata olduğunu" savunmuştu.