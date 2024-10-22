Nijerya’da Lassa ateşi hastalığı alarmı! 21 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın güneyinde yer alan Edo artan Lassa ateşinden kaynaklı ölümlerden dolayı yetkililer alarma geçti.

Edo eyaletindeki sağlık yetkililerden Dr. Joseph Okoeguale, yaptığı açıklamada, Lassa ateşi salgınının eyaletin farklı bölgelerine yayıldığını belirtti.



Okoeguale, eyalette 240 Lassa ateşi vakasının tespit edildiğini ifade ederek, salgın nedeniyle 21 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Ülke genelinde bu yıl 170'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği salgında hükümet, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Lassa ateşi, ilk olarak 1969 yılında Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde tespit edilmişti. Hastalık, fare dışkısı yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçebiliyor. Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temastan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Lassa Ateşi hastalığına yakalanan bir kişi (AA)

LASSA ATEŞİ HASTALIĞI NEDİR?

Lassa ateşi, ölümcül olabilen bir viral ateş hastalığıdır. İlk kez 1969 yılında Nijerya'nın Lassa kasabasında görüldü. Hastalık genellikle fare dışkısı, idrarı veya tükürüğü ile insanlara geçiyor. Enfekte farelerin dışkısı, idrarı veya tükürüğüyle doğrudan temas, kontamine yiyeceklerin tüketimi veya bu virüsle temas eden yüzeylerin kullanılması sonucu virüs insanlara bulaşabilir.

Hastalığı taşıyan kişinin kan, idrar, tükürük veya diğer vücut sıvılarıyla temas yoluyla virüsü diğer insanlara bulaştirabilir. Özellikle sağlık çalışanları arasında risk yüksektir.

Lassa ateşinin spesifik bir aşısı yoktur. Ribavirin adlı antiviral ilaç, Lassa ateşi tedavisinde etkili olabilir. Destekleyici tedavi de hastalığın kontrol altına alınmasına yardımcı olur.