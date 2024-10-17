Venezuela lideri Maduro, Machado’nun İspanya’ya kaçtığını iddia etti

Özel bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulunan Maduro, ismini vermeden Machado'nun ülkeyi terk ettiğini öne sürdü.

Maduro, "Sizinle paylaşacak bir sırrım var ama bilmiyorum sır tutmayı biliyor musunuz? Dedikoduyu kim sever? O, İspanya'ya kaçtı. Lütfen kimseye bundan bahsetmeyin." ifadelerini kullandı.

Machado'nun ülkeyi terk nasıl ettiğine ilişkin detay vermeyen Maduro, "Kimseye söylemeyin, ülkeyi terk etti. Kaynaklarım bana kaçtığını söylüyor. Onlar korkak. Nefret ve hoşgörüsüzlük mesajları vermede iyiler ama o bavullarını topladı ve gitti." diye konuştu.

MUHALİF LİDER MACHADO İDDİALARI REDDETTİ

Özel bir televizyona konuşan Machado ise Venezuela'da olduğunu belirterek, "Venezuelalılar benim burada olduğumu zaten biliyor, Nicolas Maduro da biliyor. Asıl mesele şu, nerede olduğumu öğrenmek için yanıp tutuşuyorlar ama onlara bu zevki tattırmayacağım. Buradayım ve sonuna kadar mücadele edeceğim." dedi.

MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.