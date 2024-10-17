Kanada’dan Gazzelilere destek! Ülkeye gelenlere maddi yardım yapılacak

Kanada, İsrail'in soykırım işlediği Gazze Şeridi'nden kaçarak ülkeye gelenlere geçici maddi destek verileceğini duyurdu.

Kanada basınındaki haberlere göre, Göç Bakanı Marc Miller, yaptığı açıklamada, "Mali yardım, Gazzelilerin Kanada'daki topluluklara ulaşırken ve iş bulurken gıda, giyim ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

"ENDİŞELİYİZ YARDIMCI OLACAĞIZ"

Miller, söz konusu yardımın Gazzeli mültecilerin Kanada'ya entegre olmalarına ve iş bulmalarına yardımcı olacağına işaret ederek "Gazze'deki insani kriz sırasında Filistinlileri destekleme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyor ve bölgedeki tüm insanların refahı konusunda endişe duyuyoruz. Herkesin güvenliğini savunurken, sığınma arayanların ülke genelindeki topluluklarda yaşamalarına ve gelişmelerine yardımcı olmaya devam edeceğiz." dedi.

ÇEŞİTLİ YARDIMLAR SAĞLANACAK

Gazzeliler ayrıca Geçici Federal Sağlık Programı kapsamında üç aylık geçici sağlık sigortası alacak ve dil eğitimi, okula kayıt ve iş arama desteği de dahil olmak üzere Kanada yaşamına uyum sağlama konusunda çeşitli hizmetlere erişebilecek.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Kanada'nın en büyük Müslüman insan hakları örgütü Kanada Müslümanları Ulusal Konseyinden (NCCM) yapılan açıklamada, söz konusu gelişme, "Filistin'den yeni gelenlere yardım için olumlu ilk adımlar" olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Yapılacak daha çok şey var. Bu sadece bir başlangıç." ifadeleri yer aldı.