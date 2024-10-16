İstanköy Adası açıklarında göçmen teknesi battı! Ölüler var

Yunan basınında yer alan haberlerde, olayın dün akşam İstanköy'ün Fokas bölgesi yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

Şu ana kadar 27 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirilen haberlerde, iki kadın ve 3 ile 5 yaşlarındaki iki çocuğun cesetlerinin denizden çıkarıldığı kaydedildi.

Haberlerde, Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.