THAAD füze savunma sistemi teknik özellikleri neler? THAAD füzesinin menzili ne kadar?

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), ABD tarafından geliştirilen ve balistik füze tehditlerine karşı savunma sağlamak amacıyla kullanılan bir füze savunma sistemidir. Yüksek irtifa ve terminal aşamada, yani füzelerin atmosferin alt katmanlarına yeniden girdiği anda müdahale eder. Bu sistem, savunulacak bölgeye yaklaşan kısa, orta ve bazı uzun menzilli balistik füzeleri, atmosferin içinde ya da dışında yok etmeyi hedefler.

THAAD'ın Menzili ve Teknik Özellikleri

THAAD füzesi, menzil açısından 200 kilometreye kadar etkili olabilmesine karşın, 150 kilometrelik irtifaya ulaşabilmesi onu benzersiz kılar. Bu irtifa kapasitesi, birçok anti-balistik füze sisteminden üstündür. THAAD, 3 bin kilometreye kadar menzili olan kısa ve orta menzilli balistik füzelere karşı başarılı bir şekilde savunma yapabilir. Sistem, özellikle kısa menzilli balistik füze (SRBM) ve orta menzilli balistik füze (MRBM) tehditlerine karşı etkilidir.

Bu teknik üstünlük, ABD'nin ve müttefiklerinin hava sahası savunmasını güçlendiren kritik bir unsurdur. Örneğin, Güney Kore, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde konuşlandırılan THAAD sistemleri, bölgesel tehditlere karşı bir güvenlik duvarı oluşturur.

THAAD'ın Tarihçesi: Nasıl Geliştirildi?

Başlangıçta ABD Ordusu'nun bir programı olarak geliştirilen THAAD, 1990'ların başında tasarım aşamasına girdi. Ancak, süreç içinde ABD Füze Savunma Ajansı'nın kontrolüne devredildi. Sistemin temel amacı, balistik füze tehditlerine karşı stratejik savunma sağlamaktı. İlk başlarda konuşlandırılması 2012 olarak planlanmıştı. Ancak, teknolojik gelişmelerin hızlanmasıyla, ilk operasyonel konuşlandırma 2008 yılında yapıldı.

THAAD, ABD'nin küresel müttefiklerine de önemli bir savunma kabiliyeti sağladı. 17 Ocak 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk kez gerçek bir operasyonel başarı elde ederek, gelen bir orta menzilli balistik füzeyi etkisiz hale getirdi. Bu, THAAD'ın yalnızca bir savunma sistemi olmadığını, aynı zamanda sahada etkin bir silah olduğunu kanıtladı.