Katil İsrail’in diri diri yaktığı Şaban’ın kardeşi abisini anlattı

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını hedef alması sonucu çıkan yangında belirlemelere göre biri kadın ve biri çocuk 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

İşgalci güçlerin gece insanlar uyurken bombaladığı çadır kentte, insanların kaçamadığı ve yanarak can verdiği kaydedildi. Diri diri yakılarak can verenlerin kimlikleri belirlendi.

ANNESİ DE YANARAK CAN VERDİ

Hayatını kaybeden 4 kişiden birinin 19 yaşındaki Şaban El Dalu olduğu öğrenildi. Middle East Eye'a (MEE) konuşan Şaban'ın kardeşi, annesinin de aynı yangında yanarak can verdiğini söyledi. MEE'ye verdiği demeçte kardeşi "Saat 01:30'da çadırımızı bombaladılar, çıkan yangından annem ve kardeşim öldü" dedi. Annelerinin Profesör Ela El Dalu olduğu öğrenildi.

Katil İsrail'in bombardımanı sonucu Şaban El Dalu yanarak can verdi

Kardeşi, 7 Ekim 2023'ten bu yana ailesiyle birlikte çadır kentte yaşayan Şaban'ın, savaştan bugüne ailesinin geçimini sağlamak için çabalayan oldukça çalışkan bir çocuk olduğunu aktardı.

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİSİ VE HAFIZDI

Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği öğrencisi ve hafız olan 19 yaşındaki Şaban el-Dalu, İsrail'in Mescid-i Aksa Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu diri diri yakılarak öldürüldü.

Geçtiğimiz yıl İsrail güçlerinin evi yıkmasının ardından zorla yerinden edilen Şaban, üniversite eğitimine Eylül 2023'te başlayabilmişti.

DAHA ÖNCE KURTULMUŞTU

Geçtiğimiz hafta 6 Ekim'de Şaban, katil İsrail'in Mescidi-i Aksa Şehitleri'ni hedef alan saldırısından mucizevi bir şekilde kurtulmuştu. Aynı saldırıda 20 kişi can vermişti.

7. KEZ BOMBALANDI

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise İsrail işgal güçleri, Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara 7. kez saldırı düzenledi. İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları 10 Ocak, 13 Mart, 22 Temmuz, 4 Ağustos ve 27 Eylül'de de bombalamıştı.