Nijerya'da terör örgütü operasyonu! 15 kişi teslim oldu
Nijerya ordusu tarafından Boko Haram terör örgütüne yapılan operasyonda, 15 kişi teslim oldu. Öte yandan teröristlerin sığındığı kamp ordu tarafından imha edildi. Öte yandan Boko Haram terör örgütünün 2009'dan bu yana düzenlediği eylemlerde on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Aguata bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediği bildirildi.
Operasyonda 15 örgüt üyesinin teslim olduğu belirtilen açıklamada, teröristlerin sığındığı kampın imha edildiği kaydedildi.
ON BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.
Örgüt, 2015'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.