Nijerya’da terör örgütü operasyonu! 15 kişi teslim oldu

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Aguata bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediği bildirildi.



Operasyonda 15 örgüt üyesinin teslim olduğu belirtilen açıklamada, teröristlerin sığındığı kampın imha edildiği kaydedildi.

ON BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.



Örgüt, 2015'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.