İspanya’dan İngiltere’ye Cebelitarık tehdidi: İki ülke güven sorunu yaşıyor

İspanya'nın güney ucunda yer alan ve 18. yüzyıldan beri İngiliz egemenliği altında bulunan Cebelitarık'ın statüsü ve İspanya ile olan sınırın nasıl denetleneceği, İngiltere'nin 2016 yılında Avrupa Birliği'nden ayrılmasından bu yana tartışma konusu oldu.

İngiltere, İspanya'nın Cebelitarık havaalanını kontrol etmesi yönündeki önerisi ve bölgede faaliyet gösteren İspanyol polisinin rolüne karşı geliyor. Madrid yönetimi, İngiltere'nin Cebelitarık'ın geleceğine ilişkin birliklerinin kalması teklifini kabul etmesi gerektiğini, aksi takdirde AB'nin yaklaşan son tarihiyle birlikte sert bir sınırla karşı karşıya kalacağı konusunda İngiltere'yi uyardı.

İngiltere ve İspanya'nın, 10 Kasım'da yeni AB sınır kontrollerinin yürürlüğe girmesinden önce bölgenin geleceğiyle ilgili bir anlaşma imzalaması gerekiyor.

İNGİLİZ POLİSLER İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR

Cebelitarık ve İspanya arasındaki kara sınırında, İngiliz topraklarının iş gücünün yarısını oluşturan İspanyol işçiler, yarımadaya girmek için günlük işe gidiş gelişlerinde pasaportlarını İngiltere yetkililerine göstermek zorunda kaldıklarından şikayet ettiler. Genellikle sadece İspanyol kimlik kartlarını göstermeleri gerekiyor.

GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KUYRUKLAR OLUŞTU

İspanya, geçici bir anlaşma kapsamında, kesintileri önlemek için işçilere ve turistlere tek taraflı olarak ücretsiz sınır geçişi sağladı. Ancak, gerginlikler arttı ve geçen yıl İspanyol yetkililer, sınırda İngiliz pasaportu sahiplerine ara sıra detaylı kontroller yaptı ve bu da iki saate kadar kuyruklar oluşturdu.

STRATEJİK BİR ASKERİ ÜS

Financial Times'ın haberine göre egemenlik konusu, Cebelitarık'ın stratejik bir askeri üs olarak statüsünün tekrar odak noktasında olmasıyla daha da hassas hale geldi. İki ülkenin de güvenlik güçleri bölgede bulunuyor.

Eğer iki ülke bunu yapmazsa, Cebelitarık ile İspanya arasında 'sert' bir sınır oluşacak. Bu da hem Britanya denizaşırı topraklarının ekonomisi hem de sınıra yakın İspanya bölgesinin ekonomisi için ciddi sonuçlar doğuracak.

İspanya, Akdeniz'in ağzındaki bu yarımadayı 1713 yılında İngiltere egemenliğine bırakmış fakat geri alınması için girişimlerde bulunuyordu. 2002'de anklavda düzenlenen bir referandumda yarımada halkı İspanya kontrolüne geçmeyi kesin bir dille reddetmişti.

Brexit'e de karşı çıkan Cebelitarık halkı yüzde 96 gibi ezici bir çoğunlukla İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına 'hayır' demişti.