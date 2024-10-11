Çarpıcı rapor! 400 bin Avrupalı çocuk sokakta yaşıyor

Merkezi Belçika'nın Brüksel şehrinde bulunan Avrupa Evsizlere Çalışan Ulusal Kuruluşlar Federasyonu (FEANTSA) ve Paris merkezli Abbe Pierre Vakfı taraından hazırlanan rapora göre, AB ülkeleri ve İngiltere'de 399 bin 561 çocuğun barınabileceği bir evi bulunmuyor.



Sabah'ın haberine göre bu çocuklar "acil barınma evleri" veya sığınma evlerinde kalmak zorunda kalırken; 14,5 milyondan fazla çocuğun ise nemli, rutubetli ya da küf bulunan evlerde barındığı belirtildi. Ayrıca Avrupa'da 6 yaşından küçük çocukların ise beşte birinden fazlasının aşırı kalabalık konutlarda barındığı tahmin ediliyor.

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