Türkiye’den BM Barış Gücü’nü hedef alan İsrail’e kınama

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in, Lübnan'da Konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahına düzenlediği saldırıyı kınadı.

Bakanlık katil İsrail'in, Lübnan'da Konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahına yaptığı saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

"CEZASIZ KALDIĞI ALGISININ BİR TEZAHÜRÜDÜR"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınıyoruz. İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da sivil halka yönelik katliamlarının ardından BM güçlerini hedef alması, attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürüdür. Uluslararası toplum, İsrail'in hukuka uymasını sağlamakla yükümlüdür.

Ülkemiz UNIFIL Deniz Görev Gücü'ne bir korvet/fırkateyn ve UNIFIL karargâhına ise beş personel ile katkı sağlamaktadır. Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz."

Dışişleri Bakanlığının açıklaması | Görüntü-A Haber

İSRAİL'İN BM BARIŞ GÜCÜ'NE SALDIRISI

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurdu.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan-İsrail sınırında Mavi Hat'ta devam eden gerginliğe işaret edildi. İsrail ordusunun Ras Nakura ve diğer bölgelere kara saldırısı düzenleyerek Hizbullah militanlarıyla çatışmalara girdiği belirtildi.

UNIFIL'ın Ras Nakura'daki karargahı ve çevresinin birçok kez hedef alındığı belirtilen açıklamada, İsrail ordusuna ait Merkava tipi tankın Ras Nakura'da UNIFIL karargahındaki bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin gözlem kulesinden düştüğü ve yaralandığı bildirildi.

Tank ateşinin gözlem kulesine doğrudan isabet ettiğine dikkati çekilen açıklamada, yaralanan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavi altına alındıkları kaydedildi.

ASKERLERİN BULUNDUĞU BÖLGEYİ HEDEF ALDILAR

İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki Lebbune'de de UNIFIL mevsizine ateş açtığına işaret edilen açıklamada, barış gücü askerlerinin bulunduğu sığınağın girişinin vurulduğu, araçlara ve bir iletişim sistemine zarar verildiği aktarıldı.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının UNIFIL mevzisi içinde yer alan sığınağın girişine kadar yaklaştığı belirtildi. İsrail askerlerinin dün de kasıtlı olarak çevre izleme kameralarına ateş açarak bunları devre dışı bıraktığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ve tüm taraflara Birleşmiş Milletler (BM) personeli ve mevkilerinin güvenliğini sağlama ve dokunulmazlığına saygı gösterme yükümlülükleri hatırlatıldı. UNIFIL güçlerine yönelik herhangi bir kasıtlı saldırının uluslararası insancıl hukukun ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının ciddi bir ihlali olduğu vurgulandı.