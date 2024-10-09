İsrail Batı Şeria’daki eve roketle saldırdı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde kuşatma altına aldıkları bir evi tanksavar roketiyle vurduğu bildirildi.

Bölgede yaşayan insanların ifadesine göre, İsrail güçlerinin Tubas şehrinin Akaba kasabasında kuşatma altına aldıkları bir evi "ENERGA" tanksavar roketiyle vurduğunu ifade etti.



Vurulan evin içindekilerin akıbeti hakkında bilgi vermeyen görgü tanıkları, İsrail ordusunun Akaba'ya yeni askeri takviye gönderdiğini aktardı.



Görgü tanıkları, Filistinli direnişçiler ile İsrail ordusu arasında kasabanın içinde silahlı çatışmaların çıktığını ve İsrail ordusuna ait bir askeri aracın patlayıcıyla hedef alındığını belirtti.

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİYOR



İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları tarafından yapılan açıklamada da Kudüs Tugayları üyelerinin Akaba kentine saldıran İsrail güçleriyle şiddetli çatışmalar yürüttüğü, İsrail güçlerinin patlayıcılar ve yoğun kurşun yağmurlarıyla hedef alınarak doğrudan vurulduğu belirtildi.