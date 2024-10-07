ABD başkanlık seçimleri ne zaman, hangi tarihte?

2024 ABD başkanlık seçimleri için hazırlıklar hız kazandı. Mevcut Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve yardımcısı Kamala Harris'i desteklemesiyle, seçimdeki ana rakipler belli oldu: Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ve Demokrat Parti adayı Kamala Harris. Peki, bu önemli seçimler ne zaman yapılacak?

Seçim Tarihi: 5 Kasım 2024

ABD'nin 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek. Amerikan halkı, bu tarihte Harris ile Trump arasındaki tercihini yapacak.

Oy Kullanma Hakkı

18 yaş ve üzerindeki her ABD vatandaşı, dört yılda bir yapılan bu başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip. Bu seçim, ülkenin geleceği açısından büyük bir önem taşıyor ve seçmenlerin katılımı bekleniyor.